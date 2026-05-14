Theo hãng tin CNN, ông Vance ngày 13/5 tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran "vẫn đang tiến triển", đồng thời khẳng định ưu tiên hàng đầu của Washington vẫn là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Trong sáng nay, tôi đã trao đổi qua điện thoại với đặc phái viên Steve Witkoff, ông Jared Kushner và một số người bạn trong thế giới Ảrập về vấn đề đàm phán. Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn đang tiến triển, nhưng vấn đề cốt lõi là liệu chúng tôi có đạt đủ tiến triển để đáp ứng lằn ranh đỏ của Tổng thống Trump hay không", Phó Tổng thống Mỹ cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Ông Vance lập luận "lằn ranh đỏ" của Washington rất đơn giản, chỉ cần Tổng thống Trump "cảm thấy đủ tự tin rằng Mỹ đã thiết lập đủ biện pháp để đảm bảo Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân".

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 13/5 cảnh báo: "Tehran đã tiến rất gần, họ chỉ còn vài tuần nữa là có thể làm giàu uranium lên mức độ chế tạo vũ khí. Tất nhiên là vẫn còn một quá trình phát triển đầu đạn và các nền tảng khác, nhưng Iran đã ở rất gần việc sở hữu vũ khí hạt nhân".

Trong phiên điều trần của Thượng viện Mỹ, khi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal đặt câu hỏi về tình trạng của 11 tấn uranium Iran đang sở hữu, ông Wright cho hay mức độ làm giàu của số uranium có thể lên đến 60%, nhưng phần lớn ở mức 20%.

Cũng theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, việc Tổng thống Trump muốn thu giữ toàn bộ uranium của Iran là một "chiến lược khôn ngoan", nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là chấm dứt chương trình hạt nhân của Tehran.