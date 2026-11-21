Chính phủ Mỹ đã thông qua dự luật ngừng sản xuất đồng 1 xu. Ước tính việc này sẽ giúp ngân sách liên bang tiết kiệm hàng chục triệu USD mỗi năm.

Theo kênh NBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/11 đã ký duyệt đạo luật yêu cầu chính phủ liên bang ngừng sản xuất đồng tiền có mệnh giá 1 xu. Đạo luật này nhanh chóng được Quốc hội Mỹ thông qua mà không có sự phản đối đáng kể nào.

"Chúng ta đang tốn gần 4 xu để đúc ra một đồng 1 xu. Đạo luật này sẽ giúp tiết kiệm 85 triệu USD mỗi năm bằng cách chấm dứt vĩnh viễn việc sản xuất đồng xu 1 xu, đây là điều hoàn toàn hợp lý", Hạ nghị sĩ Lisa McClain, tác giả của đạo luật cho biết.

Mỹ ngừng sản xuất đồng 1 xu. Ảnh: Anadolu

Trên thực tế, chính phủ Mỹ đã ngừng sản xuất đồng 1 xu kể từ tháng 11/2025 vì quá tốn kém, trong bối cảnh ngân sách liên bang liên tục thâm hụt. Tuy vậy, Cục Đúc tiền Mỹ cho biết sẽ tiếp tục sản xuất các phiên bản đồng 1 xu đặc biệt dành cho các nhà sưu tập với "số lượng hạn chế".

Đạo luật mới vẫn cho phép các đồng 1 xu hiện tại được lưu hành và làm phương tiện thanh toán hợp pháp "cho mọi khoản nợ, chi phí công, thuế và các khoản phải nộp". Ngoài ra, đạo luật mới cũng đưa ra hướng dẫn cho các cửa hàng và doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt về việc làm tròn giá đến mức gần nhất chia hết cho 5 xu.

Đồng 1 xu được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1793. Trong gần 250 tồn tại, đồng 1 xu đã trải qua nhiều lần thay đổi thiết kế. Mẫu đồng 1 xu được sử dụng đến ngày nay xuất hiện vào năm 1909, với một mặt khắc hình ảnh của cố Tổng thống Abraham Lincoln.