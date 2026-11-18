Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón long trọng dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Thâm Quyến, nơi sẽ diễn ra các hội nghị cấp cao APEC và hội đàm 3 bên giữa hai nguyên thủ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng tin CNN, trong suốt thời gian giữ vai trò lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình trước đây chưa từng tới tận sân bay chào đón bất kỳ vị tổng thống Mỹ đương nhiệm nào. Năm 2009, ông Tập từng ra sân bay đón Tổng thống Mỹ khi đó Barack Obama, nhưng vào thời điểm ấy, ông đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón long trọng dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Thâm Quyến ngày 18/11. Video: CNA

Sự xuất hiện của ông Tập trên thảm đỏ ở sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến hôm nay (18/11) đã cho thấy tầm quan trọng mà Bắc Kinh dành cho mối quan hệ song phương với Washington.

Trước đó, hồi tháng 9 năm nay, Tổng thống Trump cũng đích thân chào đón ông Tập khi nhà lãnh đạo Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay ở căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland, Mỹ. Đó là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập tới Mỹ kể từ năm 2015.

Theo CNN, ông Trump là vị tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Thâm Quyến, thành phố được coi là "Thung lũng Silicon" của Trung Quốc và là "đại bản doanh" của các tập đoàn công nghệ hàng đầu nước này.

Trong thời gian lưu lại tại trung tâm công nghệ này, ông Trump dự kiến ​​sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và có cuộc hội đàm ba bên với ông Tập và Tổng thống Nga Putin bên lề sự kiện.

Hãng tin Tass ngày 16/11 dẫn lời Tổng thống Trump tiết lộ ông đang lên kế hoạch thảo luận với hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga về hàng loạt vấn đề nóng toàn cầu như cuộc xung xột Nga - Ukraine, tình hình Iran và tiến trình giải trừ hạt nhân.