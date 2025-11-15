Theo hãng tin CNN, sắc lệnh do ông Trump ký ban hành hôm 14/11 đã loại tên hàng chục mặt hàng thực phẩm khỏi việc áp thuế đối ứng từ 10% - 50%. Tuy nhiên, sắc lệnh này không miễn trừ hoàn toàn thuế quan cho hàng hóa.

Nhiều mặt hàng nông sản nhập khẩu vào Mỹ đã tăng giá sau khi chính quyền Trump triển khai các mức thuế quan mới. Ảnh: EPA

Ví dụ, cà chua của Mexico, một nhà cung cấp chính cho Mỹ, sẽ tiếp tục bị Washington áp thuế nhập khẩu ở mức 17%. Mức thuế này có hiệu lực vào tháng 7 năm nay sau khi một thỏa thuận thương mại gần 3 thập kỷ giữa hai nước hết hạn. Giá cà chua ở Mỹ đã tăng gần như ngay lập tức sau khi việc áp mức thuế quan đó có hiệu lực.

Nhiều mặt hàng hiện không còn phải chịu thuế đối ứng từng chứng kiến ​​mức tăng giá lớn nhất kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ 2 hồi đầu năm nay, một phần do chính sách thuế quan mới của ông và tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước.

Brazil, nhà cung cấp cà phê hàng đầu cho Mỹ, đã phải chịu mức thuế nhập khẩu 50% kể từ tháng 8. Theo dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng, người tiêu dùng Mỹ đã phải trả thêm gần 20% chi phí cho cà phê trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước.

Việc ông Trump ban hành sắc lệnh giảm thuế với nhiều mặt hàng thực phẩm nhập khẩu diễn ra sau khi người dân Mỹ bày tỏ sự thất vọng với tình hình kinh tế trong các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri đầu tháng này và bỏ phiếu ủng hộ đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử bổ sung ở một số tiểu bang.

Trước khi sắc lệnh hành pháp mới được ban hành hôm 14/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hồi đầu tuần này tiết lộ, động thái nhắm vào các mặt hàng "không trồng được ở Mỹ", ám chỉ đến cà phê và chuối.

Chính quyền Trump và chính phủ Thụy Sĩ hôm 14/11 đã công bố một khuôn khổ thương mại mới, trong đó kêu gọi giảm thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Thụy Sĩ từ 39% xuống còn 15%.