Chủ tịch EC. Ảnh: DPA

Bà Leyen cho biết thêm, khoản tiền này được chuyển cho Ukraine dưới hình thức một khoản vay và được hoàn trả bằng lãi suất phát sinh từ các tài sản bị đóng băng của Nga tại EU cũng như từ nguồn tài trợ của Quỹ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn bà Leyen "vì sự lãnh đạo và hỗ trợ của bà đối với Ukraine".

Hãng tin Anadolou và trang tin RBC Ukraine dẫn tuyên bố của bà Leyen phát biểu trước các nhà lập pháp tại Nghị viện châu Âu: "Hiện nay, Tổng thống Putin vẫn tin Nga có thể đạt được các mục tiêu của mình tại Ukraine. Đó là một tính toán sai lầm rõ ràng."

Kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, EU và các quốc gia thành viên đã cam kết hỗ trợ Kiev gần 178 tỷ Euro (tương đương 209 tỷ USD), bao gồm hỗ trợ quân sự, tài chính và trợ giúp người tị nạn.

Hiện nay, EU cũng có kế hoạch dùng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính quy mô lớn cho Ukraine. Tuy nhiên, 2 nước thành viên EU là Slovakia và Bỉ đã phản đối kế hoạch này.

Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định rằng việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga sẽ mang tính quyết định đối với cuộc xung đột đang diễn ra. Ông Zelensky cho biết, Ukraine sẽ có thể sử dụng tiền của Nga để mua sắm hệ thống phòng không và tên lửa. Kiev dự kiến ​​sẽ cần hàng trăm tỷ Euro hỗ trợ quân sự và tài chính trong 2 năm tới.