Tổng thống Mỹ. Ảnh: EFE/EPA

Theo báo The Hill, hôm 14/11, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một: "Tôi đã có quyết định. Tôi không thể nói rõ là gì nhưng chúng tôi đã đạt được nhiều tiến triển với Venezuela trong việc ngăn chặn ma túy tràn vào nước Mỹ".

Ông Trump và nhiều quan chức cấp cao Mỹ đã chỉ trích Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng thời cáo buộc ông Maduro đứng đầu một mạng lưới buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela nhất quyết bác bỏ những lời buộc tội như vậy.

Trong suốt tuần này, ông Trump đã nhận được nhiều báo cáo của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và nhiều quan chức cấp cao khác về các phương án liên quan tới Venezuela, gồm cả tấn công trên bộ.

Mỹ đã thực hiện nhiều vụ tập kích vào các tàu bị nước này cáo buộc chuyên chở ma túy tại vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương kể từ đầu tháng 9. Các lực lượng Mỹ đã nhắm vào 20 tàu và làm ít nhất 80 người tử vong trong cuộc chiến dịch chống "khủng bố ma túy".

Washington đã tập trung lực lượng quân sự hùng hậu tại khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh miền Nam (gồm vùng biển Caribe và Nam Mỹ), điều động tàu chiến, lính thủy đánh bộ, máy bay chiến đấu, máy bay do thám và các khí tài quân sự khác, với lập luận rằng việc tăng cường này là cần thiết để ngăn chặn nạn buôn lậu ma túy và bảo vệ nước Mỹ.

Ngày 13/11, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth đã công bố một chiến dịch quân sự và giám sát mới ở Tây Bán cầu mang tên "Chiến dịch Mũi giáo phương Nam" nhằm tiêu diệt "những kẻ khủng bố ma túy" trong khu vực của Bộ Tư lệnh miền Nam.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn trên chương trình "60 Minutes" của đài CBS, Tổng thống Trump đã ám chỉ rằng nhiệm kỳ của người đồng cấp Venezuela Maduro đang đếm từng ngày.