Theo báo Kyiv Independent, nguồn tin của truyền thông Anh ngày 30/8 đã tiết lộ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc cử các tập đoàn quân sự tư nhân của nước này tới Ukraine để tham gia đảm bảo an ninh.

"Ý tưởng này là một cách để đảm bảo đúng cam kết rằng Mỹ sẽ không triển khai quân đội tới Ukraine, đồng thời mang tính răn đe để đảm bảo Nga không thực hiện các hành động gây hấn trong tương lai", nguồn tin cho biết.

Nhiệm vụ chính của các nhà thầu quân sự Mỹ tại Ukraine sẽ là giúp Kiev xây dựng hệ thống phòng thủ chặt chẽ hơn, đồng thời đảm bảo lợi ích của Washington tại địa phương, gồm cả giám sát thỏa thuận khai thác khoáng sản.

Cùng ngày, hãng thông tấn Axios của Mỹ đã thông tin về việc một số quan chức Nhà Trắng đang tỏ ra không hài lòng với giới chức châu Âu vì cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Châu Âu đang muốn kéo dài giao tranh và thúc đẩy Kiev chờ đợi một thỏa thuận tốt hơn. Nhưng trong khi họ làm điều đó, Mỹ lại là bên phải gánh toàn bộ chi phí. Nếu châu Âu muốn leo thang căng thẳng, đó là quyền của họ, nhưng họ không thể thay đổi tình hình thực tế", một quan chức Nhà Trắng nói.

Một quan chức khác cũng chia sẻ với Axios rằng, Tổng thống Trump dường như đang muốn "tạm dừng" các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình cho tới khi Moscow và Kiev "linh hoạt hơn".

Nga kiểm soát phần lớn lãnh thổ Luhansk và Donetsk

Theo hãng tin Sputnik, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov ngày 30/8 tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 99,7% lãnh thổ của vùng Luhansk và 79% lãnh thổ của vùng Donetsk ở miền đông Ukraine.

"Kể từ tháng 3, chúng ta đã giành quyền kiểm soát hơn 3.500 km² lãnh thổ cùng 149 khu định cư trên mọi mặt trận. Phần lớn diện tích ở Luhansk và Donetsk hiện đã được bảo đảm, trong khi quân đội Nga cũng đang kiểm soát 74% vùng Zaporizhzhia và 76% vùng Kherson", ông Gerasimov nói.

Cũng theo Tổng tham mưu trưởng Nga, Moscow đang đẩy nhanh việc thiết lập "vùng an ninh" dọc biên giới tại hai tỉnh Sumy và Khariv của Ukraine. "Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn những nguy cơ tại Kursk tái diễn", ông Gerasimov giải thích.