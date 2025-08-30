Giới chức và truyền thông địa phương Ukraine cho hay, các tiếng nổ lớn đã xuất hiện ở nhiều thành phố của nước này bao gồm Zaporizhzhia, Pavlohrad, Dnipro, Chernihiv, Lutsk, và Cherkasy.

Không quân Ukraine báo cáo nhiều tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga đã được phóng vào các khu vực tiền tuyến của Ukraine. Theo đó, Nga đã phóng 537 UAV Shahed và UAV mồi nhử vào Ukraine trong đêm, cùng với 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc KN-23 của Triều Tiên, và 37 tên lửa hành trình.

Hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào Zaporizhzhia, Ukraine. Ảnh: Cơ quan quản lý quân sự Zaporizhzhia

Trong số này, các lực lượng Ukraine đã đánh chặn 510 UAV, 6 tên lửa đạn đạo, và 32 tên lửa hành trình. Tuy nhiên, 5 tên lửa và 24 UAV Nga đã tấn công 7 địa điểm khác nhau. Các mảnh vỡ cũng đã rơi xuống 21 địa điểm.

Theo tờ Kyiv Independent, báo cáo sơ bộ cho thấy ít nhất một người đã thiệt mạng, và 24 người khác bị thương trong vụ tấn công mới nhất của Nga.

Công ty điều hành đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia thông báo, vụ tấn công trong đêm đã làm hư hại cơ sở hạ tầng đường sắt ở tỉnh Kiev, dẫn tới sự chậm trễ kéo dài nhiều giờ cho các chuyến tàu khởi hành.

Ngoài ra, một nhóm tên lửa đạn đạo thứ hai của Nga cũng đã được phóng vào các thành phố phía đông Ukraine vào khoảng 5 giờ sáng. Cảnh báo không kích đã vang lên ở khắp hầu hết các khu vực của Ukraine trong suốt đêm.

Phản ứng trước cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, Không quân Ba Lan đã điều động chiến đấu cơ để bảo vệ không phận nước này vào khoảng 5 giờ sáng.

Trước đó 2 ngày, Nga cũng đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn vào nhiều thành phố của Ukraine bao gồm Kiev. Cuộc tấn công được cho đã khiến 25 người thiệt mạng, và 63 người khác bị thương.