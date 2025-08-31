Sau hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska hôm 15/8, ông Trump đã thúc đẩy một cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Nga - Ukraine, trước khi tiến hành cuộc gặp ba bên với sự tham gia của ông chủ Nhà Trắng. Điện Kremlin cho biết không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine, nhưng nhấn mạnh đây sẽ là giai đoạn cuối cùng sau khi hai bên đạt được những tiến triển rõ rệt trong các cuộc đàm phán về hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Caller mới đây, ông Trump được hỏi liệu một cuộc gặp 3 bên có còn được lên kế hoạch diễn ra hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

"Một cuộc gặp 3 bên sẽ diễn ra. Một cuộc gặp song phương, tôi không biết, nhưng một cuộc gặp 3 bên sẽ diễn ra", Tổng thống Mỹ nói thêm, "nhưng đôi khi mọi người chưa sẵn sàng cho điều đó."

Hôm 29/8, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay mặc dù Nga vẫn quan tâm đến các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine, nhưng công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp như vậy hiện "chưa mấy tích cực".

Ông Peskov nói rằng, "tất cả lập trường của chúng tôi đã được truyền đạt", và Ukraine đã đệ trình các điều khoản riêng của mình, nhưng vẫn “cần phải thảo luận thêm”.

Còn vào tuần trước, chia sẻ với NBC News, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow đã đồng ý "thể hiện sự linh hoạt" về một số điểm mà ông Putin và ông Trump từng thảo luận tại Alaska.

Cũng theo ông Lavrov, Tổng thống Mỹ sau đó đã trình bày các đề xuất cá nhân tại cuộc họp tiếp theo với nhà lãnh đạo Ukraine và các nước NATO, nhưng "ông Zelensky đã nói không với tất cả mọi thứ".

Ngoại trưởng Nga cho rằng, phản ứng của các nhà tài trợ phương Tây của Kiev tại các cuộc đàm phán cũng "cho thấy họ không muốn hòa bình".

Còn hiện tại, các nhà lãnh đạo NATO ở châu Âu đang muốn thúc đẩy "các bảo đảm an ninh" cho Ukraine dưới hình thức điều động "lực lượng gìn giữ hòa bình", hoặc "lực lượng trấn an". Song Moscow nhấn mạnh sẽ không bao giờ chấp nhận đề xuất trên, đồng thời cảnh báo về khả năng leo thang căng thẳng mất kiểm soát.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ tiếp tục

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, các lực lượng Nga sẽ tận dụng lợi thế và tiếp tục tấn công ở Ukraine.

Theo hãng tin RT, trong cuộc họp báo hôm 30/8 của Bộ Quốc phòng Nga, ông Gerasimov thông báo Nhóm Lực lượng Liên hợp của Nga đang đẩy mạnh "cuộc tấn công không ngừng nghỉ" trên hầu hết khu vực tiền tuyến.

"Phân tích tình hình quân đội Ukraine cho thấy trong mùa xuân và mùa hè, đối phương đã tập trung mọi nỗ lực để làm chậm cuộc tấn công của chúng tôi, nhưng họ đã chịu tổn thất nặng nề", ông Gerasimov nói.

"Kết quả các lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải điều chuyển các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất từ ​​hướng khủng hoảng này sang hướng khủng hoảng khác để 'bịt lỗ hổng'. Hiện nay, sáng kiến ​​chiến lược hoàn toàn thuộc về quân đội Nga", ông Gerasimov nói thêm.

Cũng theo ông Gerasimov, quá trình tấn công của Nga đi kèm với các cuộc tấn công "quy mô lớn" thường xuyên vào những cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine. "Trong giai đoạn xuân hè, những cuộc tấn công như vậy đã được thực hiện nhằm vào 76 cơ sở quan trọng của Ukraine", ông nhấn mạnh, các cuộc tấn công hỏa lực quy mô lớn có mục tiêu tiếp tục nhắm vào nhiều cơ sở quân sự và các tổ hợp công nghiệp quân sự ở Ukraine.

Ông Gerasimov khẳng định những bước tiến trên chiến tuyến sẽ không thể đạt được, nếu như không có "sự cung cấp kịp thời" "vũ khí, tên lửa, đạn dược, và thiết bị quân sự có độ chính xác cao" từ ngành công nghiệp Nga.