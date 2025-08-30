Kiev đã yêu cầu các nước phương Tây bảo đảm an ninh như một điều kiện cho thỏa thuận hòa bình. Về nguyên tắc, Moscow không loại trừ có các đảm bảo, nhưng phản đối những nỗ lực nhằm thiết kế các đảm bảo mà không có sự tham gia của Nga.

Theo hãng tin RT, tại cuộc họp báo hôm 29/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết bất kỳ đảm bảo nào cũng phải “tính đến lợi ích an ninh của Nga". Bà nói thêm, một giải pháp cần phải đảm bảo phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, quy chế trung lập và phi hạt nhân của Ukraine, cũng như công nhận thực tế lãnh thổ.

Binh sĩ Ukraine tham gia tập trận ở Donetsk. Ảnh: New York Times

"Cần phải hiểu rằng việc cung cấp các đảm bảo an ninh không phải là một điều kiện, mà là kết quả của một giải pháp hòa bình dựa trên việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ dẫn tới xung đột ở Ukraine, và đổi lại sẽ đảm bảo an ninh cho chúng tôi”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng đã chỉ trích các đề xuất mà phương Tây đưa ra, đồng thời cảnh báo chúng sẽ chỉ "dẫn đến bất ổn".

"Các lựa chọn do tập thể phương Tây đề xuất là phiến diện, được xây dựng với kỳ vọng rõ ràng là kiềm chế Nga. Chúng làm tăng nguy cơ kéo NATO vào một cuộc xung đột vũ trang với Nga", bà Zakharova cho rằng, những đề xuất của phương Tây sẽ "bảo đảm vai trò của Kiev như một kẻ khiêu khích chiến lược ở biên giới Nga".

Trước đó, Kiev đã thúc đẩy việc gia nhập liên minh quân sự NATO như một sự đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ điều này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nước châu Âu cũng đã kêu gọi "những đảm bảo tương tự Điều 5" buộc NATO phải hành động trong trường hợp Ukraine bị tấn công. Các nhà hoạch định chính sách châu Âu cũng đang cân nhắc việc gửi binh sĩ đến Ukraine với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình, và tạo ra một vùng đệm với các cuộc tuần tra của phương Tây.

Về phần mình, Moscow đã phản đối việc NATO triển khai quân đến Ukraine dù dưới hình thức là lực lượng gìn giữ hòa bình, hay bất kỳ mục đích nào khác.

Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trong 3 tháng qua, đồng thời tiến hành các cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Mặc dù chưa đạt được đột phá nào, song trong tuần này, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington hy vọng xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết vào cuối năm 2025.