Theo tạp chí Politico, Tổng chưởng lý Washington Brian Schwalb ngày 4/9 đã đệ đơn lên tòa án liên bang Mỹ để yêu cầu tòa ngăn chặn việc Tổng thống Donald Trump triển khai Vệ binh quốc gia tới thủ đô.

"Sử dụng Vệ binh quốc gia để thực thi pháp luật là không cần thiết, không phù hợp với mong muốn, thậm chí còn gây nguy hiểm cho cư dân nơi đây. Những đơn vị ở bang khác không phải chịu trách nhiệm trước cư dân cũng không được đào tạo về pháp luật địa phương. Việc kiểm soát quân sự cưỡng bức tại quận Columbia vi phạm quyền tự chủ và các quyền tự do cơ bản của địa phương chúng ta. Động thái này phải chấm dứt", ông Schwalb cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng chưởng lý Washington nhấn mạnh, động thái của ông Trump "vi phạm hiến pháp" và có thể tạo ra tiền lệ xấu nếu không được giải quyết. "Hôm nay là thủ đô Washington, nhưng ngày mai có thể là những thành phố khác", ông Schwalb nói thêm.

Văn phòng Tổng chưởng lý thủ đô Washington tiết lộ, những bị đơn trong đơn kiện của ông Schwalb bao gồm Tổng thống Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Lầu Năm Góc. Cơ quan này cũng tuyên bố, việc triển khai Vệ binh quốc gia ở Washington đã "vượt quá thẩm quyền của tổng thống". Từ trước tới nay, thủ đô Washington vốn do chính quyền Đặc khu Columbia điều hành, dưới sự giám sát từ Quốc hội Mỹ.

Vào ngày 11/8, Tổng thống Trump đã kích hoạt điều 740 trong Đạo luật Tự quản để điều động 2.300 lính Vệ binh quốc gia tới Washington nhằm "khôi phục trật tự, luật pháp và an toàn công cộng".