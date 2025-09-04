Thời gian gần đây, Fire Point trở nên nổi tiếng khi công bố tên lửa hành trình Flamingo, thiết bị được Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi là vũ khí tầm xa "thành công nhất" của Ukraine.

Theo trang tin quân sự Militarnyi, tên lửa đạn đạo FP-7 được thiết kế để tấn công tầm trung, với tầm bắn tới 200km, tốc độ tối đa đạt 1.500 m/s và mang theo đầu đạn nặng 150kg. Tên lửa này có thể bay trong tối đa 250 giây và được phóng từ các bệ phóng trên mặt đất.

Fire Point giới thiệu 2 loại tên lửa đạn đạo mới là FP-7 và FP-9. Ảnh: Militarnyi

Trong khi đó, tên lửa đạn đạo FP-9 được cho có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, với tầm bắn tới 855km, tốc độ bay tối đa 2.200 m/s và có thể mang đầu đạn nặng 800kg, hoạt động ở độ cao 70km.

Không giống như tên lửa hành trình sử dụng động cơ phản lực và bay theo quỹ đạo tương đối phẳng, tên lửa đạn đạo được trang bị động cơ tên lửa và được phóng lên cao vào khí quyển trước khi quay trở lại tấn công mục tiêu.

Tên lửa đạn đạo chỉ được dẫn đường trong giai đoạn đầu phóng, do đó độ chính xác có thể kém hơn so với tên lửa hành trình. Tuy nhiên, lợi thế của tên lửa đạn đạo là đạt tốc độ cực cao, đôi khi lên tới hơn 3.200 km/h khi tiếp cận mục tiêu. Do đó, tên lửa đạn đạo khó bị đánh chặn hơn và chỉ những hệ thống phòng không tiên tiến nhất mới có khả năng bắn hạ chúng.

Kiev đã ưu tiên phát triển tên lửa tầm xa và máy bay không người lái (UAV) để phá vỡ các tuyến đường tiếp tế, các trung tâm chỉ huy cũng như các nhà máy lọc dầu và kho chứa nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Ông Trump thừa nhận khó giải quyết xung đột Nga - Ukraine

Hôm 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ, ông ban đầu nghĩ việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sẽ dễ dàng, nhưng thực tế chứng minh việc đó khó hơn so với dự tính.

Bình luận của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh những nỗ lực hòa bình của ông đã bước sang tháng thứ 8 mà chưa đạt kết quả.

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ vấn đề với Nga sẽ dễ dàng hơn so với những vấn đề tôi đã ngăn chặn, nhưng dường như nó khó khăn hơn một chút so với một số vấn đề khác", ông Trump chia sẻ với CBS News.

Kể từ khi nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 2 vào ngày 20/1, ông Trump tự nhận mình là một nhà kiến ​​tạo hòa bình toàn cầu và ông đã giúp chấm dứt 7 cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng để chứng minh tuyên bố cũng như không nêu rõ ông đã chấm dứt những cuộc xung đột nào.

Ông Trump cho biết cách tiếp cận của ông là tập hợp các nhà lãnh đạo và thúc đẩy họ hướng tới một thỏa thuận. Song, mới đây, lãnh đạo Nhà Trắng thừa nhận các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8, ông Trump nói đang sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng gặp trực tiếp ông Putin, đồng thời kêu gọi Mỹ áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn nếu Nga tiếp tục né tránh đàm phán.

Cũng trong ngày 3/9, ông Putin khẳng định chưa bao giờ loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh, nếu ông Zelensky đã sẵn sàng, nhà lãnh đạo Ukraine có thể đến Moscow.