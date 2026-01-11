Theo trang tin quân sự TWZ, ngay sau khi chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas kết thúc, rất nhiều video ghi lại cảnh tác chiến của các trực thăng Mỹ đã được công bố. Ban đầu, nhiều người cho rằng trực thăng xuất hiện tại Caracas là AH-1Z Viper của Thủy quân lục chiến Mỹ, nhưng "nhân vật chính" thực tế là mẫu MH-60H DAP.

MH-60H DAP là biến thể tấn công đặc biệt của trực thăng Black Hawk, do Trung đoàn Không quân tác chiến đặc biệt số 160 triển khai và được coi là một trong những khí tài đáng chú ý nhất của Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Mỹ (SOCOM).

Trực thăng tấn công MH-60H DAP của Mỹ. Ảnh: TWZ

So với các phiên bản MH-60 thông thường, vốn được cân đối ở cả khả năng vận tải và tấn công, MH-60H DAP tập trung hoàn toàn vào việc phá hủy mục tiêu được chỉ định. Trực thăng này sở hữu một kho vũ khí đồ sộ, gồm tên lửa 70mm, tên lửa AGM-114 Hellfire, tên lửa không đối không Stinger ATAS, súng máy hạng nặng GAU-19/B cỡ 12,7mm và pháo tự động M230 cỡ 30mm. Đặc biệt, các tên lửa 70mm bao gồm biến thể dẫn đường bằng laser APKWS II cho phép tấn công với độ chính xác rất cao.

Để vận dụng tối đa sức mạnh của hệ thống vũ khí, MH-60H DAP được trang bị các công nghệ điện tử tiên tiến nhất, giúp trực thăng hoạt động hiệu quả cả vào ban đêm.

Nằm chính giữa phần mũi của trực thăng là radar bám địa hình/tránh địa hình AN/APQ-187 Silent Knight (SKR). SKR cho phép MH-60M DAP bay ở độ cao cực thấp một cách an toàn, giúp trực thăng tránh xa hệ thống phòng không đối phương và hạn chế bị phát hiện. Đây là chiến thuật đã được quân đội Mỹ sử dụng ở Venezuela và tỏ ra vô cùng hiệu quả. Theo báo cáo, chỉ có 1 trực thăng bị hư hại trong quá trình bắt giữ ông Maduro, nhưng phương tiện này đã được thu hồi.

Ngoài radar chính, MH-60H DAP còn có các cảm biến cảnh báo tên lửa hồng ngoại/quang học, thiết bị gây nhiễu chủ động, hệ thống tác chiến điện tử, cùng các bệ phóng mồi bẫy nhiệt. Một trong những bổ sung mới nhất của trực thăng này là hệ thống đối phó hồng ngoại chung (CIRCM), sử dụng tia laser để làm mù và gây nhiễu đầu dò của tên lửa dẫn đường thông thường.

Nhờ những công nghệ bảo vệ hàng đầu và kho vũ khí có sức công phá lớn, MH-60H DAP đang được coi là một trong những trực thăng mạnh nhất của quân đội Mỹ.