Theo tạp chí Newsweek, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 21/10 đã cảnh báo về khả năng Warsaw sẽ thực thi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu chuyên cơ của Tổng thống Nga Vladimir Putin bay qua không phận nước này để tới Hungary dự hội nghị với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Chúng tôi không thể đảm bảo rằng một tòa án độc lập ở Ba Lan sẽ không yêu cầu chính phủ buộc máy bay của Nga phải hạ cánh. Chúng tôi có nghĩa vụ bàn giao nghi phạm cho ICC. Tôi nghĩ rằng phía Nga nhận thức rõ được điều này và sẽ chọn lộ trình khác. Họ có thể bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ, Montenegro và Serbia để đến Hungary", ông Sikorski cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Cũng theo Ngoại trưởng Ba Lan, Hungary hiện vẫn còn nghĩa vụ với ICC và các động thái phản đối viện trợ của EU cho Ukraine của Budapest "không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình".

ICC đã ban hành lệnh bắt giữ với Tổng thống Putin vào năm 2023, và các quốc gia thành viên của cơ quan này có nghĩa vụ phải bắt giữ chủ nhân Điện Kremlin nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ.

Tuy vậy, Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định rằng Budapest đang hoàn thiện quá trình rút khỏi ICC, và có thể đảm bảo ông Putin có thể nhập cảnh và rời khỏi nước này một cách thuận lợi.

Bên cạnh đó, một thành viên ICC khác là Bulgaria đã thông báo sẵn sàng cung cấp hành lang hàng không cho chuyên cơ của Tổng thống Nga. Bulgaria có chung đường biên giới với Serbia, và việc bay qua Bulgaria trên đường đến Hungary sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của ông Putin.

Ở thời điểm hiện tại, đang có những quan ngại về khả năng hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump không thể diễn ra, sau khi cuộc gặp giữa các ngoại trưởng Nga và Mỹ bất ngờ bị hoãn.