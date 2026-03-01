Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố chiến dịch tấn công Iran sẽ tiếp tục “không gián đoạn trong suốt tuần, hoặc chừng nào còn cần thiết để đạt được mục tiêu hòa bình trên khắp Trung Đông và trên thế giới".

Video Mỹ tấn công Iran do CENTCOM cung cấp

Đoạn video mới cho thấy tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa trên biển, tàu sân bay triển khai máy bay chiến đấu để phá hủy nhiều mục tiêu thuộc Iran. CENTCOM nhấn mạnh các lực lượng Mỹ đang giáng đòn áp đảo và không ngừng nghỉ vào Iran.

CENTCOM không nêu chính xác mục tiêu nào bị tấn công hoặc đề cập rõ cuộc tấn công nào do Mỹ hay Israel tiến hành. Cả Israel và Mỹ cùng tham gia chiến dịch tấn công Iran, trong đó Washington đặt tên là chiến dịch "Cuồng nộ sử thi" còn Israel gọi là chiến dịch "Sư tử gầm".

Chiến dịch tấn công Iran bắt đầu vào sáng 28/2, có sử dụng các loại vũ khí chính xác được phóng từ trên không, trên bộ và trên biển. Washington tuyên bố chiến dịch này "liên quan đến sự tập trung hỏa lực quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực trong một thế hệ".

Một quan chức Mỹ nói với tạp chí Business Insider rằng Washington đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ các tàu chiến và lực lượng mặt đất đã sử dụng Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). Các loại vũ khí khác cũng được sử dụng.