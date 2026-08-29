Mỹ đạt thỏa thuận kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela. Ảnh: Bloomberg

Hãng tin BBC trích bài đăng ngày 28/8 trên mạng xã hội của ông Trump như sau: “Thỏa thuận lịch sử này giúp tăng gấp đôi trữ lượng dầu của Mỹ, tăng đáng kể nguồn cung dầu và sẽ giúp giảm mạnh giá xăng cho tất cả người dân Mỹ".

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ca ngợi thỏa thuận này là động lực giúp nền kinh tế nước này phục hồi.

Đầu năm nay, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela khi đó là Nicolás Maduro, ông Trump cam kết sẽ khai thác trữ lượng dầu lớn nhất thế giới của Venezuela. Gần đây, ông Trump chịu sức ép phải kiềm chế giá xăng trong nước, vốn tăng vọt trong bối cảnh xung đột Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi thỏa thuận dầu mỏ là “một thắng lợi lớn cho cả người dân Mỹ và Venezuela”. Tuy nhiên, rất ít chi tiết về thỏa thuận được công bố. “Đối với người dân Venezuela, thỏa thuận này sẽ mang lại gần 100 tỷ USD đầu tư tư nhân, hỗ trợ hàng nghìn việc làm với mức lương cao và thúc đẩy quá trình tái thiết nền kinh tế Venezuela”, ông Rubio viết trên mạng xã hội.

Trong bài đăng riêng, ông Trump cho biết Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã đạt thỏa thuận với giới lãnh đạo Venezuela “thông qua quan hệ đối tác với các doanh nghiệp tư nhân”.

Ông Trump không nói rõ về mối quan hệ đối tác này, cũng không nêu các cam kết hay điều khoản mà Mỹ có thể phải thực hiện trong thỏa thuận. Tuy nhiên, ông khẳng định thỏa thuận đạt được “mà không tiêu tốn bất kỳ khoản tiền nào của người nộp thuế Mỹ”.

Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên bố thỏa thuận sẽ “tác động đáng kể đến quá trình phục hồi của đất nước”. Theo bà Rodriguez, thỏa thuận bao gồm việc phát triển 17 mỏ dầu chiến lược với tiềm năng đã được chứng minh là 65 tỷ thùng, cùng với “hơn 100 tỷ USD đầu tư và hơn 209 tỷ USD tiền thuế nộp cho nhà nước.

Một quan chức Mỹ nói với CBS News, chính phủ Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát 55% trong liên doanh với “một nhà điều hành tư nhân giàu kinh nghiệm tại Venezuela”. Quan chức này cho biết bà Rodriguez đã cấp cho liên doanh quyền khai thác các mỏ dầu trong thời hạn 100 năm.

Ông Trump đưa ra rất ít thông tin cụ thể về thỏa thuận đặc biệt này, trong đó dường như Mỹ được trao quyền quản lý trực tiếp đối với các nguồn tài nguyên quốc gia thuộc chủ quyền của một nước khác.