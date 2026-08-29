Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động dùng nhiên liệu rắn. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Hãng Anadolu đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video ghi lại cảnh tên lửa được phóng đi từ một khu vực có nhiều cây cối.

Bộ này tuyên bố đã phóng thử thành công một ICBM “có khả năng mang đầu đạn hạt nhân”. Tên lửa đã bay tới khu vực được chỉ định tại thao trường Kura ở vùng Kamchatka, miền Viễn Đông Nga, cách nơi phóng 6.700km. “Lực lượng tên lửa chiến lược đã thực hành quy trình triển khai một khẩu đội phóng ICBM cơ động tới khu vực hẻo lánh, chuẩn bị và tiến hành phóng".

Mục đích của vụ phóng huấn luyện là xác nhận “các đặc tính chiến thuật, kỹ thuật và bay của tổ hợp tên lửa”. Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ loại tên lửa được sử dụng trong cuộc diễn tập.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga chịu trách nhiệm vận hành các ICBM đặt trên đất liền của nước này. Hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã phóng một ICBM Yars từ sân bay vũ trụ Plesetsk tới thao trường Kura trong một cuộc diễn tập hạt nhân có sự tham gia của nước láng giềng Belarus.

Vụ phóng mới nhất diễn ra chưa đầy một tuần sau khi có các báo cáo chưa được kiểm chứng cho rằng máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào Plesetsk, sân bay vũ trụ quân sự duy nhất của Nga.