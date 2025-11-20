Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/11 cho biết, các máy bay không người lái (UAV) thuộc đơn vị trinh sát đường không của nước này đã phát hiện vị trí 2 xe phóng tên lửa của đối phương gần địa phận làng Volosskaya Balakleya thuộc tỉnh Kharkiv, đông bắc Ukraine.

“Tên lửa đạn đạo Iskander-M đã nhắm vào vị trí trên, phá hủy 2 bệ phóng cùng đạn dược và vô hiệu hóa 10 quân nhân Ukraine”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, đồng thời khẳng định các khí tài bị phá hủy là 2 pháo phản lực phóng loạt (MLRS) đã tham gia cuộc tấn công gần đây của các lực lượng Kiev vào thành phố Voronezh.

Tên lửa Iskander giáng xuống vị trí ẩn nấp của “bệ phóng ATACMS” của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Quân đội Ukraine hiện vẫn chưa bình luận về những thông tin do phía Nga công bố.

Theo kênh Zvezda TV, quân đội Ukraine vào chiều 18/11 đã phóng 4 tên lửa đạn đạo ATACMS vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không S-400 và Pantsir của Nga đã bắn hạ những tên lửa này.

“Các mảnh vỡ tên lửa đã gây hư hại phần mái của nhiều công trình dân sự. Tuy nhiên, không có thương vong về dân thường được ghi nhận”, Zvezda TV đưa tin.