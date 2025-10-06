Theo hãng tin Al Jazeera, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 5/10 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Yvan Gil để thảo luận về việc Mỹ liên tục tập kích tàu thuyền ở Caribe.

"Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công ngày 3/10 của quân đội Mỹ ở vùng biển ngoài khơi Venezuela. Ông Lavrov cũng khẳng định, Moscow sẽ luôn ủng hộ lãnh đạo và nhân dân Venezuela trong bối cảnh hiện tại", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Cũng theo ông Lavrov, các cuộc tấn công của Mỹ có thể làm leo thang căng thẳng ở vùng biển Caribe, gây ra những hậu quả không mong muốn cho toàn bộ khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 5/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã xác nhận về vụ tập kích một tàu nghi chở ma túy ở gần Venezuela vào ngày 3/10, khiến 4 người thiệt mạng.

"Chúng tôi có đủ mọi sự cho phép cần thiết để thực hiện cuộc tấn công. Những tổ chức này đã được liệt vào danh sách khủng bố nước ngoài. Nếu những kẻ này ở bán cầu của chúng tôi, ở Caribe, ở phía bắc Venezuela và có ý định vận chuyển ma túy vào Mỹ, chúng là mục tiêu hợp pháp", ông Hegseth nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, việc tăng cường hiện diện quân sự của nước này ở gần Venezuela đã "chặn đứng" hoạt động buôn bán ma túy tại Nam Mỹ.

"Không còn ma túy lọt vào từ bờ biển nữa, chúng tôi đang đánh giá về giai đoạn tiếp theo", ông Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng.

Theo truyền thông Mỹ, vụ tập kích ngày 3/10 là cuộc tấn công thứ 4 của quân đội nước này ở gần Venezuela trong vài tuần trở lại đây.