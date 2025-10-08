Theo tờ Newsweek, hôm 6/10, Bộ Tư lệnh miền Nam, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các chiến đấu cơ AV-8B của lực lượng Thủy quân lục chiến tập trận bắn đạn thật và các hoạt động bay ở vùng biển Caribe.

Trong video, các máy bay AV-8B được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công mang theo bom và xuất kích từ tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima. Sau đó, các máy bay Mỹ đã thả bom xuống biển, thể hiện khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước.

Trước đó, tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima đã ghé thăm St. Thomas, một phần của quần đảo Virgin của Mỹ ở biển Caribe vào ngày 5/10.

Được biết, tàu USS Iwo Jima thuộc nhóm tác chiến hải quân cùng với các tàu vận tải đổ bộ USS San Antonio và USS Fort Lauderdale được triển khai cùng Đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22 của Mỹ.

Hôm 3/10, Bộ Tư lệnh Miền Nam của Mỹ cũng công bố đoạn video cho thấy các tiêm kích tàng hình F-35B trang bị tên lửa và bom của Thủy quân lục chiến xuất hiện tại một địa điểm không được tiết lộ trên vùng biển Caribe trong quá trình triển khai tập trận.

Trước đó, theo những bức ảnh do Không quân Mỹ công khai, một số tiêm kích F-35B đã hạ cánh xuống sân bay ở Puerto Rico vào ngày 13/9 để hỗ trợ nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh miền Nam.

Thời gian qua, Lầu Năm Góc đã điều động nhiều khí tài không quân và hải quân bao gồm tàu ​​khu trục, tàu đổ bộ và tiêm kích tàng hình tới vùng biển Caribe trong chiến dịch chống ma túy ở ngoài khơi Venezuela. Tính đến ngày 3/10, các lực lượng Mỹ đã không kích 4 tàu bị cáo buộc buôn ma túy ở ngoài khơi Venezuela.