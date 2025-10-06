Kể từ tháng 9, Mỹ đã phá hủy ít nhất 4 tàu hoạt động trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela.

Theo hãng tin RT, phát biểu tại lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ tại Norfolk, bang Virginia hôm 5/10, ông Trump đã ca ngợi quân đội Mỹ vì hỗ trợ cho nỗ lực "thổi bay những phần tử khủng bố thuộc các tập đoàn ma túy ra khỏi mặt biển”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

"Mỗi chiếc tàu đó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 25.000 người Mỹ và sự tan vỡ của nhiều gia đình. Nghĩ theo hướng này, những gì chúng tôi đang làm thực sự là hành động tử tế”, ông Trump nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Nhà Trắng, các cuộc không kích đã phá hủy một tuyến đường biển quan trọng được sử dụng để vận chuyển fentanyl và các loại ma túy khác vào Mỹ. "Giờ không ai muốn đi qua vùng biển đó nữa", ông Trump nói.

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 5/10 xác nhận về vụ tập kích một tàu nghi chở ma túy ở gần Venezuela vào ngày 3/10, khiến 4 người thiệt mạng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ, phủ nhận việc Venezuela là trung tâm sản xuất và buôn bán ma túy lớn. Ông khẳng định Venezuela đã xóa bỏ tất cả các hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn trên lãnh thổ quốc gia và đánh bại các băng đảng khét tiếng như Tren de Aragua.

Ông Maduro cũng cáo buộc các hoạt động của Mỹ "không phải chống buôn bán ma túy, mà muốn nhắm tới dầu và khí đốt của Venezuela".