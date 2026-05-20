Tờ Kyiv Independent ngày 20/5 đưa tin chính phủ Anh mới đây đã ban hành một giấy phép thương mại cho phép nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay của Nga được tinh chế ở nước thứ ba, đồng thời cấp thêm một giấy phép riêng rẽ liên quan tới việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga bằng đường biển.

"Giấy phép thương mại có hiệu lực từ ngày 20/5 và không quy định thời hạn kết thúc, nhưng London có thể đình chỉ hoặc thu hồi bất kỳ lúc nào. Giấy phép liên quan đến LNG sẽ kéo dài tới ngày 1/1/2027. Giới chức Anh nhấn mạnh rằng London vẫn cam kết duy trì các biện pháp trừng phạt với Moscow nhằm ủng hộ Kiev, nhưng đồng thời phải bảo vệ chuỗi cung ứng thiết yếu và duy trì sự ổn định của thị trường năng lượng", Kyiv Independent cho biết.

Anh nới lỏng trừng phạt với dầu Nga. Ảnh: TASS

Quyết định của Anh được đưa ra sau khi Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với các lô hàng dầu mỏ Nga đã chất lên tàu trên biển. Đây đã lần thứ hai chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm điều này, cho thấy những nỗ lực của Washington trong việc bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy vậy, động thái của London lại không nhận được sự ủng hộ từ phương Tây. Theo Ủy viên kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis, hiện không phải là thời điểm thích hợp để "giảm áp lực lên Moscow".

Các giấy phép mới phản ánh rõ áp lực ngày càng lớn của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đặc biệt khi hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn đang vô cùng hạn chế. Tình trạng này khiến giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh trong những tuần gần đây, kéo theo chi phí vé máy bay leo thang, gây ra nhiều gián đoạn cho ngành hàng không quốc tế.