Theo hãng tin TASS, khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng cấp quyền tị nạn cho Tổng thống Venezuela Maduro nếu ông được trả tự do hay không, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho hay: "Điều kiện đầu tiên là vợ chồng ông Maduro phải được thả, nếu không thì mọi thứ vẫn chỉ là giả thuyết. Vì chiến dịch bắt giữ ở Caracas đã xảy ra, chúng tôi kiên quyết yêu cầu Mỹ phóng thích nhà lãnh đạo Venezuela. Những hành động tiếp theo là một vấn đề khác và không có ý nghĩa gì khi thảo luận về chúng vào lúc này".

Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: BBC

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cũng chỉ trích chiến dịch tấn công của Mỹ, kêu gọi Washington "ngay lập tức trả tự do cho tổng thống đắc cử hợp pháp của một quốc gia độc lập và phu nhân của ông ấy".

Sau chiến dịch ở Caracas hồi tháng 1, vợ chồng ông Maduro đã bị các lực lượng Mỹ áp giải tới New York để hầu tòa vì các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí. Trong phiên điều trần đầu tiên, ông Maduro khẳng định bản thân "vô tội", nhấn mạnh việc ông "bị bắt cóc và vẫn là tổng thống của Venezuela". Phiên tòa tiếp theo liên quan đến nhà lãnh đạo Venezuela sẽ diễn ra sau 2 tháng nữa.

Vào cuối năm 2024, Tổng thống Putin đã cấp quy chế tị nạn cho cựu Tổng thống Syria Bashar Assad và gia đình của ông sau khi lực lượng dân quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) giành quyền kiểm soát chính quyền. Moscow giải thích quyết định này hoàn toàn "vì lý do nhân đạo", nhấn mạnh gia đình ông Assad đã phải đối mặt với mối đe dọa bị gây tổn hại về thể chất sau cuộc chuyển giao quyền lực ở Damascus vào tháng 12/2024.