Hãng tin BBC dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ rằng phái đoàn nước này hôm 15/1 đã có cuộc gặp kéo dài 2 tiếng đồng hồ với Tổng thống lâm thời Venezuela Rodríguez “nhằm xây dựng lòng tin và giao tiếp giữa hai bên, sau vụ đột kích và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng”.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: Delcy Rodríguez/Mạng xã hội X

Quan chức giấu tên nói: “Giám đốc CIA Ratcliffe và bà Rodríguez đã thảo luận về những tiềm năng hợp tác kinh tế, cũng như Venezuela không còn là nơi trú ẩn an toàn cho các đối thủ của Mỹ. Cuộc gặp giữa ông Ratcliffe và Tổng thống lâm thời Venezuela mang tính lịch sử”.

Theo BBC, cuộc gặp giữa Tổng thống lâm thời Venezuela và giám đốc CIA diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với lãnh đạo phe đối lập María Corina Machado ở Nhà Trắng.

Trước đó, vào ngày 14/1, ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm "tuyệt vời" với bà Rodríguez. “Sáng nay, tôi đã có cuộc điện đàm tuyệt vời với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong việc giúp đỡ Venezuela ổn định và phục hồi. Nhiều chủ đề đã được thảo luận, trong đó có dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và tất nhiên cả an ninh quốc gia. Quan hệ đối tác giữa Mỹ và Venezuela sẽ là một điều tuyệt vời cho tất cả mọi người. Venezuela sẽ sớm trở nên vĩ đại và thịnh vượng trở lại, có lẽ hơn cả trước đây”, ông Trump cho biết.

Bà Rodríguez sau đó mô tả cuộc điện đàm với ông Trump “dài và mang tính lịch sự”. “Cuộc điện đàm được thực hiện trong khuôn khổ tôn trọng lẫn nhau, khi chúng tôi thảo luận về chương trình làm việc song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như các vấn đề tồn đọng giữa chính phủ hai bên”, Tổng thống lâm thời Venezuela viết trên mạng xã hội X.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela những tuần gần đây luôn trong tình trạng căng thẳng, nhất là sau chiến dịch quân sự chớp nhoáng của Washington ở thủ đô Caracas và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đêm 2/1, rạng sáng 3/1.

Vào đêm 3/1, Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Rodríguez làm tổng thống lâm thời của nước này “nhằm đảm bảo tính liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia”. Đến ngày 5/1, bà Rodríguez chính thức tuyên thệ nhậm chức.