Máy bay Mỹ. Ảnh: Bộ Tư lệnh miền nam Mỹ

Báo Wall Street Journal nhận định việc triển khai thêm quân và khí tài này là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Một quan chức Mỹ cho hay, ít nhất 10 máy bay cánh quạt CV-22 Osprey, loại máy bay được lực lượng đặc nhiệm sử dụng đã di chuyển từ căn cứ không quân Cannon ở bang New Mexico tới khu vực Caribe vào tối 22/12. Ngoài ra, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, các máy bay vận tải C-17 từ các căn cứ quân sự Fort Stewart và Fort Campbell cũng đã tới Puerto Rico vào ngày 22/12.

Một quan chức Mỹ khác xác nhận, các binh lính và thiết bị đã được chuyển đến khu vực bằng máy bay. Song, hiện vẫn chưa rõ chính xác đơn vị nào được điều động.

Khi được hỏi về các cuộc di chuyển quân, một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm về quân đội Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh cho biết, việc chuyển quân như vậy là theo lệ thường và là một phần của hoạt động quân sự tiêu chuẩn. "Theo thông lệ, do lo ngại về an ninh tác chiến, chúng tôi không tiết lộ chi tiết hay bình luận về các hoạt động và việc di chuyển của các quân nhân cũng như không công bố thông tin về các tuyến đường cụ thể".

Việc Washington điều thêm quân và khí tài diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tăng áp lực với chính phủ Venezuela, ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu ra vào nước này. Ông Trump cáo buộc Caracas đánh cắp tài sản và cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ, đồng thời cảnh báo Venezuela sẽ phải đối mặt với hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ nếu những tài sản đó không được trả lại. Lãnh đạo Nhà Trắng không loại trừ khả năng tấn công nước này bằng đường không hoặc đường bộ.