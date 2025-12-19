Lính Mỹ tập trận gần Venezuela. Ảnh: Bộ tư lệnh miền nam của Mỹ

Hãng RT đưa tin, cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường áp lực lên Caracas bằng cách tuyên bố mở rộng lệnh phong tỏa đường biển nhằm ngăn chặn xuất khẩu dầu thô của Venezuela. Chính quyền tại quốc gia Mỹ Latinh này đã phản đối mạnh mẽ động thái của Washington.

Ông Peskov tuyên bố: "Tất nhiên, chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trong khu vực kiềm chế để tránh bất kỳ diễn biến khó lường nào của tình hình". Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Nga coi Venezuela là một đối tác quan trọng.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump tuân thủ "cách tiếp cận hợp lý và thực dụng", cảnh báo những bước đi sai có thể dẫn đến "sai lầm chết người" và làm trầm trọng thêm tình hình.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực liên tiếp và có chủ đích nhằm leo thang căng thẳng với đồng minh Venezuela của chúng tôi. Các quyết định đơn phương tạo ra mối đe dọa đối với vận tải biển quốc tế đặc biệt đáng báo động. Hy vọng rằng chính quyền Trump, vốn nổi tiếng với việc theo đuổi một đường lối chính sách hợp lý và thực tế, sẽ không phạm phải sai lầm chết người và kiềm chế việc leo thang tình hình theo hướng có thể gây ra những hậu quả khó lường cho toàn bộ Tây bán cầu".

Trung Quốc cũng bày tỏ những lo ngại tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết Bắc Kinh phản đối "mọi hành động đơn phương và bắt nạt" và ủng hộ quyền chủ quyền của Venezuela trong việc “phát triển hợp tác cùng có lợi với các nước khác một cách độc lập".

Vào ngày 16/12, Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa "toàn diện và triệt để" đối với tất cả tàu chở dầu bị trừng phạt ra và vào Venezuela. Ông cáo buộc Venezuela đang chiếm đoạt những gì thuộc về Mỹ một cách hợp pháp, gồm dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác.