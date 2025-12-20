Trong cuộc phỏng vấn ngày 19/12 với đài NBC, Tổng thống Donald Trump đã để ngỏ khả năng Mỹ xung đột với Venezuela, đồng thời xác nhận sẽ tiếp tục tiến hành bắt giữ tàu chở dầu.

"Tôi không loại trừ khả năng xung đột. Nếu họ vẫn tiếp tục hành động, các tàu chở dầu sẽ bị đưa trở lại một trong những cảng của chúng ta", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi liệu mục tiêu của Washington có phải là thay đổi chính quyền ông Maduro hay không, Tổng thống Trump không trả lời trực tiếp, chỉ nói rằng nhà lãnh đạo Venezuela "biết rõ" điều mà Mỹ muốn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cùng ngày, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố rằng Mỹ không ngại nguy cơ leo thang với Nga xung quanh vấn đề Venezuela.

"Chúng tôi có thể đoán được việc Nga sẽ đưa ra sự ủng hộ về mặt lời lẽ cho chính quyền ông Maduro. Nhưng đó không phải là yếu tố chính khi chúng tôi xem xét toàn bộ vấn đề, Mỹ cũng không lo ngại về việc leo thang với Nga", ông Rubio nói.

Ngay lập tức, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil đã lên tiếng phản bác người đồng cấp Mỹ, cáo buộc Washington muốn thay đổi chế độ. "Phía Mỹ tung ra nhiều tin giả và hành động quân sự nhằm mục đích chiếm đoạt dầu mỏ và tài nguyên của Venezuela", ông Gil gay gắt.

Trước đó, phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng, trong khi Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Washington có cách tiếp cận "hợp lý và thực tế hơn".

Kể từ tháng 9, chính quyền Tổng thống Trump đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào những tàu bị nghi ngờ liên quan ma túy ở Caribe. Mới đây, Washington cũng tịch thu một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela, đồng thời tuyên bố "phong tỏa" toàn bộ các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào quốc gia này.