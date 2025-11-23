Tờ Politico trích dẫn các nguồn tin giấu tên từ Mỹ và EU cho biết, ông Rubio, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll và Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có mặt tại Geneva, Thụy Sĩ trong ngày 23/11 để gặp các cố vấn cấp cao của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Sau đó, phái đoàn Mỹ sẽ có các cuộc tiếp xúc với những quan chức cấp cao EU.

Một cuộc tiếp xúc giữa các quan chức Mỹ và Ukraine. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Mạng xã hội X

Theo một quan chức EU, nhiều nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức và Italia sẽ cử đại diện hoặc cố vấn an ninh quốc gia tới Geneva để tham gia hội nghị cùng các phái đoàn Mỹ và Ukraine.

Tờ Politico lưu ý, một loạt hoạt động ngoại giao trên diễn ra sau khi ông Trump đã cử ông Driscoll đến thủ đô Kiev của Ukraine để trình bày về kế hoạch hòa bình 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine sẽ phải đưa ra nhiều nhượng bộ đáng kể để chấm dứt cuộc xung đột với Nga, kể cả giới hạn quy mô quân đội, không được gia nhập NATO và nhượng lại cho Nga một số vùng lãnh thổ.

Ở một diễn biến khác, một quan chức Mỹ giấu tên nói tờ Politico rằng, Tổng thống Trump đã đưa ra hạn chót mới, yêu cầu Ukraine đến ngày 24/11 phải "chấp nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm hoặc đối mặt với nguy cơ mất đi sự hỗ trợ về quân sự và thông tin tình báo từ Mỹ”. Trước đó, các hãng truyền thông quốc tế đưa tin, lãnh đạo Nhà Trắng đã ra hạn chót để Kiev chấp nhận kế hoạch hoà bình của ông Trump là ngày 27/11.