Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News Radio hôm 21/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được câu hỏi từ phóng viên về bản kế hoạch hòa bình 28 điểm cũng như thời hạn để chính quyền Ukraine chấp nhận nó.

Ông Trump cho hay: “Tôi đã có rất nhiều hạn chót. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì bạn có xu hướng gia hạn hạn chót. Nhưng chúng tôi nghĩ thứ Năm tới là thời điểm thích hợp… Chúng tôi đưa ra đề xuất trên chỉ vì một lý do duy nhất, đó là chúng tôi muốn chấm dứt việc giết chóc”, ông Trump nói, ngầm nhắc đến ngày 27/11 trùng dịp lễ Tạ ơn của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trong một bài phát biểu sau đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận, áp lực đối với nước này đang ở mức cao nhất khi Kiev phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn “hoặc mất đi phẩm giá hoặc mất một đối tác quan trọng hoặc chấp nhận 28 điều khoản đầy khó khăn hoặc một mùa đông cực kỳ khắc nghiệt”.

“Ukraine sẽ hành động bình tĩnh và nhanh chóng với Mỹ cùng các đối tác để hướng đến chấm dứt xung đột. Tôi hôm nay đã trao đổi với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về bản kế hoạch trên”, ông Zelensky phát biểu.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bình luận công khai đầu tiên về kế hoạch hòa bình mới của Mỹ. Tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, ông Putin tuyên bố những đề xuất của người đồng cấp Mỹ Trump về việc giải quyết xung đột đã được thảo luận trước khi cuộc hội đàm hồi tháng 8 diễn ra.

“Tuy nhiên, sau cuộc gặp ở Alaska, đã có một khoảng lặng đến từ phía Mỹ mà tôi cho là do phía Ukraine đã bác bỏ dự thảo khi đó của ông Trump. Đây là lý do vì sao kế hoạch 28 điểm xuất hiện sau đó… Tôi tin kế hoạch trên có thể tạo thành cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, văn bản này chưa được thảo luận một cách thực chất với chúng tôi”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo hãng thông tấn CNN, nội dung bản kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất có một số điều khoản đòi hỏi chính quyền Ukraine phải đưa ra một số nhượng bộ về lãnh thổ.