Theo tờ Financial Times, ông Driscoll, người trước đó đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về đề xuất của chính quyền Trump nhằm kết thúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đã truyền đạt chi tiết cho các đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) và Anh cũng như nhiều quan chức khác trong cuộc gặp diễn ra tối 21/11 ở Kiev.

Ông Daniel Driscoll. Ảnh: Bộ trưởng Lục quân Mỹ/Mạng xã hội X

Một quan chức cấp cao đã mô tả bầu không khí trong cuộc gặp diễn ra tại dinh thự của đại biện Mỹ ở thủ đô Ukraine là “kinh khủng”. Theo các nguồn tin giấu tên, ông Driscoll đã tuyên bố: “Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để đạt được hòa bình. Tổng thống Trump muốn hòa bình ngay bây giờ… Các lực lượng vũ trang Mỹ yêu Ukraine, nhưng theo đánh giá trung thực của quân đội Mỹ thì Ukraine đang ở trong vị thế rất tồi tệ”.

Cũng theo các nguồn tin, đặc phái viên của ông Trump lưu ý, các đảm bảo an ninh cho Ukraine “là một phần trong kế hoạch của Mỹ và sẽ được thảo luận với các quốc gia Tây Âu cũng như Kiev trong những ngày tới”. Ông đồng thời bác bỏ lời kêu gọi từ các quan chức EU và Anh rằng Mỹ cần tăng thêm áp lực lên Nga thay vì thúc ép đàm phán hòa bình vào thời điểm hiện tại.

“Hóa ra mọi chuyện còn tệ hơn chúng tôi nghĩ”, một quan chức cấp cao của EU bày tỏ.

Hiện giới chức Mỹ và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Được biết, bản kế hoạch hòa bình 28 điểm do chính quyền Trump đề xuất gần đây có một số điều khoản đòi hỏi Ukraine phải đưa ra một số nhượng bộ về lãnh thổ trước Nga.

Theo đài RT, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 21/11 cho biết, Kiev đang phải chuẩn bị cho một lựa chọn khó khăn giữa việc chấp nhận "28 điểm khó khăn" trong kế hoạch của Mỹ hoặc có nguy cơ mất đi một nước ủng hộ then chốt. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá đề xuất của Mỹ có thể "tạo nên cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng".