Tờ Pravda dẫn tuyên bố của AAF hôm nay (23/11) cho biết, lực lượng này đã đẩy lui binh lính Nga khỏi nhiều khu vực thuộc trung tâm thành phố Pokrovsk như xung quanh ga tàu, trường Cao đẳng sư phạm Pokrovsk và quảng trường Sobornyi.

Xe tăng Ukraine khai hỏa. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Điều này đã ngăn chặn nỗ lực tập hợp lực lượng của Nga tại đó. Các đơn vị phòng thủ đã ngăn đối phương tiếp cận và thực hiện các nhiệm vụ tìm - diệt nhằm vô hiệu hóa quân Nga ở Pokrovsk. Lực lượng Ukraine đang nắm giữ nhiều vị trí ở trung tâm thành phố. Các cuộc đọ súng vẫn diễn ra và đối phương thất bại trong việc tạo chỗ đứng vững chắc”, AAF cho hay.

Hiện phía Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin do truyền thông Ukraine đăng tải.

Mỹ kỳ vọng xung đột sớm kết thúc

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với kênh Fox News, Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra đánh giá tích cực về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Washington cũng như kỳ vọng xung đột Nga - Ukraine sẽ sớm kết thúc.

Tờ Kyiv Post dẫn lời ông Kellogg nói: “Bản dự thảo thỏa thuận trên chưa phải là cuối cùng, nhưng hướng đến sự hoàn thiện. Washington tin rằng cả hai bên có thể được thúc đẩy để đạt một thỏa thuận. Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được với phía Ukraine trước, sau đó là phía Nga. Đó là một kế hoạch tốt. Còn nhiều điều cần được quy định rõ ràng và giải thích chi tiết hơn, nhưng chúng ta sắp đạt được”.

Theo hãng thông tấn CNN, nội dung của thỏa thuận hòa bình 28 điểm gồm có một số điều khoản quan trọng như yêu cầu Ukraine đồng ý ghi vào hiến pháp việc không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); các vùng như bán đảo Crưm cùng 2 tỉnh Luhansk và Donetsk được công nhận trên thực tế thuộc Nga và Mỹ cũng sẽ công nhận điều này và Ukraine bị giới hạn quy mô lực lượng vũ trang ở mức 600.000 quân.