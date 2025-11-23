Trong thông cáo trên mạng Telegram đêm 22/11, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, giao tranh vẫn diễn ra bên trong thành phố Pokrovsk khi những đơn vị phòng thủ của Kiev tại đó đã đẩy lui nhiều cuộc tấn công do phía Nga phát động.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

“Trong những ngày qua, đối phương lợi dụng hiện tượng sương mù dày để tiến vào trung tâm Pokrovsk. Tuy nhiên, những nỗ lực trên đã không thành công khi các đơn vị Nga bị vô hiệu hóa trong khu vực đô thị. Các lực lượng phòng thủ Ukraine giữ những tuyến đường chỉ định nằm ở phía bắc Pokrovsk và kiểm soát nhiều vị trí ở phía nam tuyến đường sắt. Đó là ‘chìa khóa’ để chúng tôi giành lại quyền kiểm soát”, quân đội Ukraine cho hay.

Theo bản đồ cập nhật từ trang Deep State, quân đội Ukraine vẫn kiểm soát khu phía bắc Pokrovsk, trong khi vùng xám, tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh, đã bao trùm toàn bộ trung tâm thành phố.

Ảnh: Deep State

Ông Trump nói đề xuất 28 điểm chưa phải phương án cuối cùng

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới hôm 22/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, kế hoạch hòa bình 28 điểm về Ukraine do ông đề xuất chưa phải là phương án cuối cùng.

Ông Trump tuyên bố: “Không, đó không phải là đề xuất cuối cùng của tôi. Tôi muốn có được hòa bình, điều lẽ ra phải xảy ra từ lâu rồi… Tôi đang cố gắng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi phải chấm dứt nó”.

Theo tờ Pravda của Ukraine, trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News Radio trước đó, ông Trump đã ám chỉ thời hạn để chính quyền Kiev chấp nhận đề xuất hòa bình 28 điểm của ông là vào ngày 27/11 tới.