Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: RBC Ukraine

Tờ Kiyv Independent dẫn báo cáo công bố ngày 11/2 của Viện Kinh tế thế giới Kiel cho hay viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine đã tăng 67% trong năm 2025, trong khi viện trợ nhân đạo và tài chính tăng 59%.

Việc châu Âu tăng viện trợ đã giúp Ukraine duy trì sự ổn định tương đối bất chấp viện trợ của Mỹ sụt giảm mạnh vào năm ngoái. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy tổng viện trợ quân sự cho Kiev đã giảm 13% so với mức trung bình hàng năm trong giai đoạn 2022 - 2024.

Viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine sụt giảm mạnh trùng hợp với năm đầu tiên Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền ở Nhà Trắng. Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào tháng 1/2025, ông Trump không phân bổ bất kỳ gói viện trợ quốc phòng mới nào theo Quyền rút của tổng thống (PDA), một công cụ thường được người tiền nhiệm của ông - cựu Tổng thống Joe Biden sử dụng. Thay vào đó, chính quyền của Tổng thống Trump đã chọn bán vũ khí cho Ukraine thông qua các đối tác NATO.

Báo cáo cho thấy các nhà tài trợ NATO đã mua vũ khí của Mỹ, trị giá 4,39 tỷ USD cho Kiev tính đến năm 2025. Các mặt hàng mua bao gồm Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) và các hệ thống phòng không Patriot.

Hé lộ chiến thuật giúp Ukraine ngăn cản bước tiến của quân Nga

Trang tin RBC Ukraine dẫn lời Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 11/2 cho hay quân đội nước này tiếp tục giữ vững các vị trí trọng yếu ở phía nam và phía đông bất chấp các nỗ lực của Nga nhằm giành thế chủ động.

"Mục tiêu của chúng tôi là gây áp lực liên tục lên quân Nga, gây tổn thất và ngăn chặn bước tiến của họ. Chiến thuật mà chúng tôi đã chọn đang mang lại kết quả", ông Syrskyi nói.

Trong buổi làm việc tại các sở chỉ huy vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, ông Syrskyi và các chỉ huy của Lực lượng Không vận và các trung đoàn xung kích của Ukraine đã phân tích tình hình trên tiền tuyến. Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine tiết lộ: "Chúng tôi đã thẳng thắn thảo luận về những vấn đề khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Tôi đã ban hành các mệnh lệnh cần thiết để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của quân ta".

Ngoài ra, ông Syrskyi đã tổng kết năm qua, lưu ý rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành 3 chiến dịch tấn công thành công và 2 trong số đó diễn ra trên lãnh thổ Nga.