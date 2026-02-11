Video: RBC Ukraine

Theo hãng tin RBC Ukraine, Klin được định vị là một loại UAV tương tự Shahed, có trang bị trí tuệ nhân tạo (AI). Các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, UAV Klin của Nga hôm 10/2 đã xâm nhập vào khu vực thuộc lữ đoàn cơ giới số 18 của Kiev và nhanh chóng bị bắn chặn, rồi phá hủy. Sản phẩm mới của Nga đã bị loại bỏ chưa đầy 4 tháng sau khi được chính thức giới thiệu vào tháng 10/2025.

Nga tuyên bố UAV Klin có khả năng tự động phát hiện và tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 120km nhưng trong lần sử dụng đầu tiên, UAV này đã nhanh chóng bị quân đội Ukraine vô hiệu hóa.

Theo dữ liệu do Nga công bố, UAV Klin có trọng lượng cất cánh là 13,5kg, tốc độ bay từ 108 - 300 km/h, có thể bay cao tối đa tới 2.000m và mang đầu đạn nặng 5kg.

Trong một diễn biến khác liên quan tới Ukraine, Nghị viện châu Âu hôm nay (11/2) đã thông qua khoản vay 90 tỷ Euro cho Kiev. Các nhà lập pháp châu Âu đã ủng hộ khoản vay này cho giai đoạn 2026-2027 với 458 phiếu thuận, 140 phiếu chống và 44 phiếu trắng. Khoản vay này sẽ giúp Ukraine chống lại Nga, đặc biệt là thông qua việc mua sắm vũ khí.