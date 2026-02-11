Hãng thông tấn TASS đưa tin, trong cuộc phỏng vấn hôm nay (11/2), Ngoại trưởng Nga Lavrov nhận được câu hỏi rằng điều gì khiến ông hy vọng vào sự thành công của giai đoạn đàm phán tiếp theo xoay quanh cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Sergey Lavrov. Ảnh: Văn phòng báo chí Bộ Ngoại giao Nga/TASS

Ông Lavrov nói: “Niềm hy vọng chỉ đến từ sự thật của bản thân và những hành động mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống để sự thật đó giành được thắng lợi… Tổng thống Nga Vladimir Putin từng vạch rõ các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông ấy đã xác nhận chúng nhiều lần. Những mục tiêu đó vẫn không thay đổi và không phải là chủ đề cho bất kỳ thỏa hiệp mang tính cơ hội nào”.

Theo Ngoại trưởng Nga, sự thỏa hiệp luôn có thể xảy ra khi một số quốc gia, thậm chí 2 quốc gia, đạt được thỏa thuận.

“Nga luôn sẵn sàng thỏa hiệp hay nói đơn giản là cân bằng lợi ích. Nhưng điều quan trọng nhất là lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia phải được tính đến. Lợi ích chính đáng của Nga là đảm bảo an ninh của chính mình”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ukraine nêu tổn thất của Moscow

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine sáng 11/2 đã công bố đánh giá về những tổn thất của Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát vào tháng 2/2022.

Hãng thông tấn RBC trích dẫn thông cáo của nhà chức trách Ukraine cho hay: “Trong ngày 10/2, quân đối phương đã mất thêm 820 binh sĩ. Từ khi xung đột nổ ra đến nay, Nga mất tổng cộng hơn 1,24 triệu quân nhân; 11.661 xe tăng; hơn 24.000 xe bọc thép chiến đấu; 37.148 hệ thống pháo; 1.638 pháo phản lực phóng loạt; 1.298 xe phòng không; 435 tiêm kích và 347 trực thăng; 28 tàu chiến các loại”.

Hiện Moscow chưa bình luận về các số liệu thống kê trên.

Trong khi đó, dữ liệu do chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cập nhật hôm 10/2 thống kê, tổng số trang thiết bị hạng nặng đã bị phát hủy của các lực lượng vũ trang Nga kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới là 24.044 khí tài, trong đó có 4.331 xe tăng và 2.377 xe chiến đấu bọc thép.