Tờ New York Times ngày 4/1 đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores sẽ xuất hiện trong phiên xử đầu tiên tại tòa án liên bang Manhattan, New York vào trưa ngày 5/1 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

"Ông Maduro bị truy tố theo cáo trạng sơ bộ gồm 4 tội danh, trong đó có cáo buộc cầm đầu một mạng lưới khủng bố ma túy hoạt động trong 25 năm qua với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Venezuela", New York Times tiết lộ.

Theo truyền thông Mỹ, phiên tòa sẽ do Thẩm phán liên bang Alvin K. Hellerstein chủ trì. Bên cạnh đó, các công tố viên đã yêu cầu tịch thu mọi tài sản của ông Maduro bị cáo buộc có nguồn gốc từ âm mưu phạm tội.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: NYT

Giới quan sát nhận định phiên tòa tại Manhattan sẽ diễn ra tương đối ngắn gọn và là mở đầu cho một cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm. "Ông Maduro và vợ được dự báo sẽ không nhận tội và tòa án sẽ ra lệnh tạm giam đối với hai người này. Nếu không có gì bất ngờ, có thể phải mất hơn 1 năm để thành lập bồi thẩm đoàn", New York Times thông tin.

Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ là đại diện pháp lý cho ông Maduro và bà Flores. Do tính chất đặc biệt của vụ án, việc lựa chọn luật sư và chiến lược bào chữa có ý nghĩa quan trọng. Trong trường hợp phải nhận phán quyết bất lợi, ông Maduro có thể đối mặt với mức án từ 30 năm tù giam đến tù chung thân.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi ngày 3/1 đã liệt kê các tội danh hình sự mà ông Maduro sẽ phải đối mặt, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu ma túy, tham nhũng, tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt.