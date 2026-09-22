Theo báo Times of Israel, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/9 đã có cuộc gặp với các quan chức ngoại giao của Canada, Đan Mạch, quần đảo Faroe, Phần Lan, Greenland, Iceland, Na Uy ở New York. Tại đây, ông Rubio đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đầu tư và duy trì phối hợp để ứng phó với những thách thức chung tại Bắc Cực.

"Cuộc họp tập trung thảo luận về đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh Bắc Cực thông qua phát triển năng lực quân sự và kinh tế độc lập, qua đó bảo đảm an ninh đầu tư và tài trợ cho cơ sở hạ tầng trọng yếu có khả năng chống chịu tại khu vực này", đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NYT

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Greenland, Đan Mạch và Mỹ dự kiến ký thỏa thuận an ninh về Bắc Cực tại Liên Hợp Quốc vào ngày 22/9. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố về thỏa thuận này vào cuối tuần trước, mô tả thỏa thuận là "giấc mơ thành sự thực với nước Mỹ", nhưng không tiết lộ cụ thể về các điều khoản.

Về phía Đan Mạch, Thủ tướng Mette Frederiksen nhấn mạnh thỏa thuận an ninh với Mỹ vẫn công nhận chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland.

Liên quan đến chủ đề này, nguồn tin của truyền thông Anh ngày 21/9 tiết lộ Mỹ đang lên kế hoạch mở lại một căn cứ quân sự từ thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland, đồng thời thiết lập sự hiện diện quân sự tại một căn cứ khác ở phía đông hòn đảo.

Vào thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì 17 cơ sở quân sự và hơn 10.000 quân ở Greenland. Tuy vậy, Washington hiện chỉ còn vận hành căn cứ vũ trụ Pituffik với khoảng 150 quân nhân trên hòn đảo này.