Quân đội Mỹ không kích các mục tiêu thuộc tổ chức IS ở Syria. Video: US CENTCOM

Trong thông cáo trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) cho biết các cuộc không kích mới nhất nhằm vào tổ chức khủng bố IS hôm 10/1 là một phần của chiến dịch “Hawkeye Strike” do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động vào cuối năm ngoái sau vụ lính Mỹ và lực lượng vũ trang Syria bị phục kích ở vùng Palmyra.

“Các cuộc không kích nhằm vào tổ chức IS trên khắp Syria hôm nay là một phần trong cam kết của Mỹ nhằm loại bỏ chủ nghĩa khủng bố chống lại các binh sĩ của chúng tôi cũng như ngăn chặn nhiều cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai và bảo vệ các lực lượng Mỹ cùng đồng minh trong khu vực”, US CENTCOM cho hay.

Tiêm kích Mỹ thực hiện vụ không kích nhằm vào vào tổ chức IS ở Syria. Ảnh: US CENTCOM

Kênh CBS News đưa tin, Không quân Mỹ trong ngày 10/1 đã tấn công ít nhất 35 mục tiêu với sự tham gia của 20 máy bay gồm F-15E, A-10, AC-130J, máy bay không người lái (UAV) MQ-9 cùng sự hỗ trợ của các tiêm kích F-16 thuộc quân đội Jordan.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington sẽ không bao giờ nhượng bộ trước chủ nghĩa khủng bố.