Hãng tin BBC và RT đưa tin, Mỹ cho biết chiến dịch không kích ở Syria là để đáp trả vụ tấn công chết người nhằm vào quân Mỹ tại quốc gia này gần đây.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và pháo binh của Mỹ lẫn lực lượng Jordan đã tấn công hơn 70 mục tiêu trên khắp miền trung Syria bằng 100 quả đạn dẫn đường chính xác.

Trong một tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội X, CENTCOM - cơ quan chỉ huy các hoạt động quân sự của Mỹ ở châu Âu, châu Phi và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho hay, chiến dịch Hawkeye được phát động lúc 16h chiều ngày 19/12 giờ Mỹ (4h sáng ngày 20/12 giờ Việt Nam).

Video: CENTCOM

Tư lệnh của CENTCOM, ông Brad Cooper nói: "Chiến dịch này rất quan trọng để ngăn chặn IS truyền cảm hứng cho các âm mưu khủng bố và các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Mỹ. Chúng tôi sẽ truy đuổi không ngừng nghỉ những kẻ khủng bố tìm cách gây hại cho người Mỹ và các đối tác của chúng tôi trên khắp khu vực".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, chiến dịch này "không phải là sự khởi đầu của một cuộc chiến mà là một lời tuyên bố báo thù. Nếu các người nhằm mục tiêu vào người Mỹ ở bất cứ nơi nào trên thế giới, các người sẽ phải sống phần đời ngắn ngủi, đầy lo lắng còn lại với nỗi sợ Mỹ sẽ săn lùng, tìm ra và tiêu diệt các người. Hôm nay, Mỹ đã săn lùng và tiêu diệt kẻ thù. Rất nhiều trong số chúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục".

Trong bài đăng trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Chúng ta đang tấn công mạnh vào các cứ điểm của IS, sau vụ phục kích ngày 13/12 của nhóm này vào thành phố Palmyra khiến 2 lính Mỹ và một phiên dịch viên dân sự thiệt mạng". Ông Trump cho biết, chính phủ Syria hoàn toàn ủng hộ việc làm của Mỹ.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (OBHR) có trụ sở tại Anh cho hay, các vị trí của IS gần các thành phố Raqqa và Deir ez Zor đã bị nhắm mục tiêu, có một thủ lĩnh cấp cao của IS và một số chiến binh đã thiệt mạng.

IS chưa đưa ra bình luận công khai. BBC không thể xác minh ngay lập tức các mục tiêu.