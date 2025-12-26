Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thích nguyên nhân ông ra lệnh cho quân đội không kích nhằm vào tổ chức khủng bố IS hoạt động ở Nigeria là để bảo vệ những người dân vô tội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Báo The Hill trích bài đăng của ông Trump viết: “Tối nay, dưới sự chỉ đạo của tôi với tư cách Tổng Tư lệnh, Mỹ đã phát động cuộc tấn công mạnh mẽ và chết chóc nhằm vào lực lượng khủng bố IS ở khu vực tây bắc Nigeria, những kẻ đang thực hiện việc sát hại người dân vô tội, chủ yếu là người theo đạo Cơ Đốc, ở cấp độ chưa từng có trong nhiều năm hay thậm chí nhiều thế kỷ”.

Bộ Tư lệnh Châu Phi (AFRICOM) của Mỹ trong một thông cáo sau đó xác nhận các cuộc không kích do lực lượng của họ thực hiện đã vô hiệu hóa nhiều phần tử khủng bố IS. “Chúng tôi tiến hành đòn không kích tại bang Sokoto theo yêu cầu của chính quyền Nigeria, và tiêu diệt nhiều thành viên của tổ chức IS. Các đòn không kích này thể hiện sức mạnh của quân đội Mỹ, cũng như cam kết của chúng tôi trong việc loại bỏ những mối đe dọa khủng bố nhằm vào người dân Mỹ cả trong và ngoài nước”.

Theo The Hill, việc Tổng thống Mỹ ra lệnh không kích nhóm khủng bố IS ở Nigeria không phải là hành động bộc phát, bởi ông Trump vào tháng trước từng đe dọa sẽ có hành động quân sự nhằm vào các nhóm cực đoan tại quốc gia châu Phi này. Ở thời điểm đó, các quan chức cấp cao của Nigeria cũng bày tỏ mong muốn được Washington giúp đỡ.