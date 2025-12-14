Trong bài đăng trên mạng Truth Social hôm 13/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai binh sĩ và một phiên dịch viên dân sự Mỹ đã thiệt mạng trong vụ phục kích xảy ra trước đó cùng ngày ở Syria.

Ông Trump hôm 13/12 nói với các phóng viên về vụ phục kích ở Syria. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà lãnh đạo Mỹ viết: “Đó là một cuộc tấn công của ISIS chống lại Mỹ và Syria, tại một khu vực nguy hiểm, nơi chính quyền Syria chưa kiểm soát hoàn toàn. Tổng thống Syria, ông Ahmed al-Sharaa cực kỳ tức giận và bối rối trước vụ tấn công này. Sẽ có sự trả đũa rất nặng nề”.

Trang thông tấn Al Jazeera dẫn thông tin từ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell và Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) cho biết, vụ phục kích trên xảy ra gần thành phố Palmyra thuộc tỉnh Homs của Syria, và được thực hiện bởi tay súng ISIS đơn độc. “Cuộc phục kích xảy ra khi các quân nhân Mỹ đang làm nhiệm vụ tiếp xúc với một nhà lãnh đạo quan trọng. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ cho chiến dịch chống khủng bố và ISIS đang diễn ra trong khu vực”, quan chức Parnell nói.

Cho tới nay, các cơ quan chức năng Syria chưa công bố thông tin về danh tính tay súng ISIS thực hiện vụ tấn công.