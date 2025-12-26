Văn phòng Công tố viên trưởng Istanbul ngày 25/12 thông báo, cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ toàn bộ số nghi phạm IS nói trên trong một loạt cuộc đột kích mới.

Ảnh: DIA Images

Theo nhà chức trách, các nghi phạm đang lên kế hoạch tấn công khủng bố trong dịp Giáng sinh và đón chào năm mới 2026, đặc biệt nhắm mục tiêu vào những người không theo đạo Hồi ở Thổ Nhĩ Kỳ vào những ngày lễ này. 137 lệnh bắt giữ đã được ban hành, dẫn đến 115 vụ bắt giữ.

Đài RT trích dẫn thông tin từ Văn phòng Công tố viên trưởng Istanbul cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ “súng lục, đạn dược và nhiều tài liệu của tổ chức IS” trong hơn 100 cuộc đột kích trên khắp khu vực Istanbul. Cơ quan này tiết lộ, một chiến dịch chống khủng bố đang được tiến hành để tìm kiếm các nghi phạm còn lại.

Trước đó, hãng thông tấn Anadolu hôm 22/12 đưa tin, Tổ chức Tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) gần đây đã bắt giữ một thành viên IS cấp cao tại khu vực Afghanistan - Pakistan.

Đầu tháng 12, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ tới 233 cá nhân bị nghi ngờ tài trợ hoặc có liên hệ với IS.

Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố IS là tổ chức khủng bố vào năm 2013. Kể từ đó, theo thống kê năm ngoái của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhà chức trách địa phương đã tiến hành hơn 1.400 chiến dịch chống lại IS.