Tờ Politico ngày 14/12 đưa tin, giới chức Syria mới đây đã tiết lộ về nghi phạm trong cuộc tấn công khiến 2 binh sĩ và 1 phiên dịch viên người Mỹ thiệt mạng.

"Vụ tấn công xảy ra vào ngày thứ bảy tại khu vực sa mạc gần thành phố cổ Palmyra. Ngoài các nạn nhân người Mỹ, 3 thành viên của lực lượng an ninh Syria cũng bị thương trong cuộc đụng độ với tay súng. Nghi phạm là một trong số 5.000 người vừa gia nhập một đơn vị mới thuộc lực lượng an ninh nội địa cách đây 2 tháng, nhưng đã bị điều chuyển vì bị tình nghi vẫn liên hệ với IS", ông Nour al-Din al-Baba, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Syria cho biết.

Syria tiết lộ về kẻ tấn công khiến 3 công dân Mỹ thiệt mạng. Ảnh: NYT

Ông Al-Baba thừa nhận vụ việc là một "lỗ hổng an ninh nghiêm trọng", nhưng nhấn mạnh Syria đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực an ninh và quản trị sau khi thành lập chính quyền mới.

Cùng ngày 14/12, chính phủ Syria đã phát động một chiến dịch tấn công lớn nhắm vào các vị trí của IS tại al-Furqlus, al-Quaryatayn và sa mạc Badiya. Các chỉ hủy Syria khẳng định động thái nhằm đáp trả vụ tấn công khiến 3 công dân Mỹ thiệt mạng.

Theo giới quan sát, vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh nhạy cảm, khi quân đội Mỹ đang mở rộng hợp tác với các lực lượng an ninh Syria. Washington đã duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria hơn một thập kỷ qua với mục tiêu đối phó với IS và hiện có khoảng 900 lính Mỹ đóng quân tại nước này.

Giới chức Mỹ trước đó đã tuyên bố sẽ trả đũa IS sau vụ tấn công, nhưng chưa công khai bình luận về việc tay súng là thành viên của lực lượng an ninh Syria.