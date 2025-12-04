Máy bay không người lái. Ảnh: CENTCOM

Theo hãng tin CNN, phi đội chịu sự chỉ huy của một lực lượng đặc nhiệm do Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thành lập cách đây vài tháng.

Phi đội trên sẽ dùng UAV mang tên Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái giá rẻ hoặc UAV LUCAS. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, UAV LUCAS được tạo ra sau khi các nhà phát triển sao chép thiết kế một UAV Shahed của Iran mà Mỹ thu giữ được vài năm trước.

Theo CENTCOM, UAV LUCAS có phạm vi hoạt động rộng và được thiết kế để tự vận hành. Loại máy bay này có thể được phóng bằng nhiều cơ chế khác nhau gồm máy phóng, hệ thống cất cánh được rocket hỗ trợ và từ các hệ thống di động.

Hiện chưa rõ phi đội này sẽ đóng quân ở đâu tại Trung Đông. Quân đội Mỹ đã và đang nỗ lực hết sức trong những tháng gần đây để nâng cao năng lực UAV vì phương tiện này đã thống trị khắp các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine.

Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này đã tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực sau khi các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas đột kích Israel hồi tháng 10/2023. Cùng lúc đó, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen cũng dùng UAV và tên lửa nhắm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Một quan chức quốc phòng Mỹ thừa nhận, việc Washington tập trung vào các hệ thống chính xác, lớn hơn và đắt tiền hơn đã đặt quân đội nước này vào thế bất lợi trước các hệ thống vũ khí giá rẻ như UAV đang được Iran sử dụng. "Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi đang đảo ngược tình thế", quan chức trên cho biết.

Quan chức Mỹ từ chối tiết lộ số lượng UAV thuộc sở hữu của phi đội mới thành lập và chỉ nói "có rất nhiều và sẽ có nhiều hơn nữa". Mỗi chiếc UAV mới có giá khoảng 35.000 USD, rẻ hơn nhiều so với các hệ thống vũ khí khác của Mỹ.