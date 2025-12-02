Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, con tàu Midvolga-2 chở theo dầu hướng dương từ Nga đến Gruzia đã bị tấn công ở khu vực cách vùng duyên hải nước này khoảng 150km.

Tàu Midvolga-2. Ảnh: Marine Traffic

“Không có thương vong trong 13 người của thủy thủ đoàn, và con tàu chưa yêu cầu hỗ trợ. Con tàu đang tự di chuyển về cảng Sinop”, trích đoạn thông cáo viết.

Theo Kyiv Independent, vị trí tàu Midvolga-2 bị tấn công nằm ngoài lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ nhưng vẫn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Hiện chưa có thông tin chính thức về khí tài thực hiện cuộc tấn công, cũng như phản ứng của phía Nga.

Ukraine khẳng định vẫn bám trụ Pokrovsk

Thiếu tá Andrii Kovalov, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay (2/12) khẳng định tình hình ở thành phố Pokrovsk không giống những gì được phía Nga đưa ra trước đó.

Tờ RBC Ukraine dẫn lời ông Kovalov nói: “Các hoạt động tìm kiếm và tấn công đối phương bên trong đô thị đang diễn ra ở Pokrovsk. Đối phương đã lợi dụng màn sương dày để cắm cờ tại một khu vực trong thành phố để làm bằng chứng cho việc kiểm soát toàn bộ Pokrovsk. Sau khi thực hiện xong việc cắm cờ, lính đối phương nhanh chóng rời đi”.

Theo bản đồ cập nhật từ trang Deep State, các đơn vị phòng thủ Ukraine vẫn giữ một số khu vực ở phía bắc thành phố Pokrovsk.