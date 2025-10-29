Theo tờ Newsweek, Hải quân Mỹ và Hải quân Ấn Độ đã triển khai loạt máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8 Poseidon với các biến thể lần lượt là P-8A và P-8I tham gia huấn luyện chung gần Diego Garcia, một căn cứ quân sự tiền phương quan trọng của Washington tại Ấn Độ Dương vào ngày 22/10.

Trong thông cáo báo chí, Hạm đội 7 của Mỹ cho hay, cuộc tập trận kết thúc hôm 28/10 đã tập trung vào nội dung tác chiến chống tàu ngầm và nhận thức về lĩnh vực hàng hải, đồng thời tăng cường cũng như cải thiện khả năng tương tác giữa hải quân hai nước.

Máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8 Poseidon của Mỹ cất cánh từ căn cứ Diego Garcia. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đây là lần thứ 2 các máy bay P-8 của Mỹ và Ấn Độ tiến hành tập trận chung về tác chiến chống ngầm kể từ tháng 4, thời điểm hai lực lượng tham gia cuộc tập trận Tiger Triumph 2025 tại vịnh Bengal ở đông bắc Ấn Độ Dương.

Ngoài Mỹ và Ấn Độ, các máy bay P-8 do hãng Boeing sản xuất hiện được Australia, New Zealand và Hàn Quốc sử dụng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hồi tháng 9, Singapore tuyên bố sẽ mua 4 máy bay P-8 để tăng cường năng lực an ninh hàng hải.

Theo quan chức Hải quân Mỹ Rodney Erler, việc nước này hợp tác với các đồng minh và đối tác có thể tăng cường "nhận thức chung về hàng hải" để xác định những mối đe dọa có thể làm suy yếu sự ổn định và an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, từ đó đảm bảo khu vực này vẫn hoạt động tự do và rộng mở.

Máy bay P-8I của Ấn Độ bay trên Ấn Độ Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ

Sau cuộc gặp vào tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hai bên kỳ vọng New Delhi sẽ hoàn tất việc mua thêm 6 máy bay P-8I để tăng cường phạm vi giám sát tại Ấn Độ Dương.

Hiện tại, Trung Quốc đang sở hữu hạm đội hơn 370 tàu và trở thành lực lượng hải quân lớn nhất thế giới tính theo số lượng tàu. Trong số này có 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và 48 tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel, cho phép Bắc Kinh mở rộng sự hiện diện quân sự trên khắp Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Mỹ cũng như các đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng đang tăng cường năng lực để chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ Hải quân Trung Quốc cả trên mặt nước và dưới nước. Mỹ đã bán các máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8 Poseidon, loại mà Ấn Độ đang vận hành chục chiếc.

Máy bay P-8 được thiết kế để thực hiện tác chiến chống ngầm và chống tàu mặt nước cũng như các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát hàng hải. Máy bay được trang bị cảm biến, phao thủy âm và ngư lôi để phát hiện, theo dõi và tấn công tàu ngầm.