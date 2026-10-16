Phía châu Âu và Ukraine đã vô cùng bất ngờ khi Mỹ muốn giải tỏa hàng tỷ euro tài sản "đóng băng" của Nga để tạo động lực cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo RT, tờ Financial Times (FT) ngày 15/10 đã tiết lộ về việc Mỹ muốn đưa tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu vào thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, bao gồm phương án chuyển một phần tài sản vào cơ chế tài chính chuyên biệt do Washington giám sát.

"Đề xuất được đưa ra trong các cuộc đàm phán tại Miami hồi tuần trước, với sự tham gia của đặc Steve Witkoff, ông Jared Kushner, cùng các quan chức Ukraine, Pháp, Đức, Anh, EU và NATO. Washington được cho là đã đưa ra một số phương án giải tỏa số tiền bị phong tỏa trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình toàn diện, trong đó có phương án chuyển một phần tài sản vào một cơ chế tài chính chuyên biệt do Mỹ giám sát. Tuy nhiên, các bên chưa thống nhất được phương án cụ thể", nguồn tin của FT cho biết.

Mỹ muốn giải tỏa tài sản 'đóng băng' của Nga để thúc đẩy tiến trình hòa đàm Ukraine. Ảnh: EPA

Một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề nói rằng Washington đã yêu cầu đưa ra đề xuất sử dụng nguồn tài chính có thể dành cho công cuộc tái thiết, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) để giải quyết tình trạng tham nhũng tràn lan và xây dựng các cơ chế bảo đảm trách nhiệm giải trình về tài chính.

"Đề xuất của Mỹ đã khiến châu Âu bất ngờ và họ khẳng định sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát số tài sản đóng băng của Nga", báo cáo của FT tiết lộ.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bác bỏ mọi thỏa hiệp liên quan đến tài sản Nga, khẳng định rằng "chúng phải tiếp tục bị phong tỏa tại châu Âu. Đây là vấn đề của chúng tôi và chúng tôi sẽ tự quyết định".

Các nước phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản có chủ quyền của Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Hầu hết số quỹ bị đóng băng này đang nằm dưới sự kiểm soát của Euroclear Bỉ, đây là cơ quan lưu ký và thanh toán bù trừ lớn nhất EU, có trụ sở ở Brussels (Bỉ).

Khi được hỏi về báo cáo của FT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow không có thông tin về sáng kiến được cho là của Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga sẽ làm mọi cách để thu hồi số tài sản mà nước này coi là "bị đánh cắp", bao gồm tiến hành các thủ tục tố tụng tại tòa án và truy cứu trách nhiệm những người liên quan.