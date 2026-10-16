Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vì các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng những hành động này đang đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Theo hãng tin Anadolu, trong một cuộc phỏng vấn với kênh Newsmax phát sóng tối 15/10, khi đề cập đến các vụ tập kích của Ukraine vào các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga, ông Trump cho hay: "Tôi cho rằng đó là một điều đáng trách. Còn rất nhiều mục tiêu khác để nhắm đến. Khi ông ấy (Zelensky) nhắm vào các nhà máy lọc dầu diesel, nơi sản xuất loại nhiên liệu mà cả chúng ta lẫn thế giới đều đang cần, ông ấy chẳng đóng góp gì tốt đẹp cho thế giới cả”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Shutterstock

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ nghi vấn về năng lực lãnh đạo của ông Zelensky cũng như thiện chí của Tổng thống Ukraine trong việc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

"Ông Zelensky không phải là người phù hợp để chúng ta làm việc cùng. Ông ấy không muốn đạt được thỏa thuận. Dù miệng thì nói muốn, nhưng thực tế lại không phải vậy. Không, tôi không mấy thiện cảm với Zelensky", ông Trump bình luận.

Khi được hỏi về đề xuất tạm dừng xung đột trong 2 tháng để Ukraine tổ chức bầu cử, ông Trump đáp: "Tôi nghĩ cần phải có một cuộc bầu cử”. Tổng thống Mỹ cũng đặt câu hỏi liệu người dân Ukraine có hài lòng với sự lãnh đạo hiện tại hay không, trong bối cảnh Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội.

Ông Trump thậm chí dẫn lại một cuộc phỏng vấn với một phụ nữ Ukraine, người đã đổ lỗi cho Tổng thống Zelensky về những đau khổ và tổn thất quân sự mà đất nước phải gánh chịu, đặc biệt là cáo buộc: "Ông Zelensky đã phá hủy đất nước của chúng tôi".

Tổng thống Mỹ cũng lập luận rằng quy mô dân số lớn hơn mang lại cho Nga lợi thế đáng kể về nhân lực so với Ukraine. Ông Trump tin Nga có thể chịu đựng những tổn thất quân sự nặng nề, trong khi Ukraine lại không có nguồn nhân lực tương đương để bù đắp.

Ông Trump thừa nhận Ukraine đã nhận được các thiết bị quân sự tiên tiến từ Mỹ, đồng thời mô tả đó là "những thiết bị tốt nhất thế giới."

Theo đài RT, trong cuộc phỏng vấn với Newsmax, ông Trump còn chỉ trích Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Joe Biden vì đã cung cấp cho Ukraine một lượng lớn tên lửa, hệ thống đánh chặn và viện trợ tài chính mà không yêu cầu hoàn lại.

“Số tiền chúng ta đưa cho Ukraine đâu rồi? Tất cả thiết bị đó đâu cả rồi? Ông Biden đã cung cấp tên lửa cho họ, nhưng rồi chúng lại bị đem bán trên thị trường tự do”, lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh.

Hiện Tổng thống Zelensky và giới chức Ukraine chưa lên tiếng phản hồi trước các cáo buộc trên của người đứng đầu Mỹ.