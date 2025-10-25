Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/10 đã đưa ra bình luận về việc Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đề xuất ký kết hiệp ước hòa bình với Nga.

"Nga luôn hoan nghênh những động thái đối thoại và cũng ủng hộ việc ký kết hiệp ước hòa bình với Tokyo. Tuy vậy, các chính sách không thân thiện của chính phủ Nhật Bản tiền nhiệm đã khiến quan hệ ngoại giao giữa hai nước gần như bằng không", ông Peskov cho biết.

Cũng theo quan chức Điện Kremlin, Tokyo cần thể hiện sự thiện chí bằng những hành động thực tế, bởi Tokyo hiện vẫn tham gia vào những lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Moscow.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng tham vấn mọi vấn đề với Tokyo, nhưng Nhật Bản cần phải thay đổi chính sách của họ.

"Ngay khi phía Nhật Bản thể hiện quyết tâm thực sự về việc khôi phục quan hệ láng giềng hữu nghị với Nga, cũng như cho thấy dấu hiệu từ bỏ chính sách đối đầu hiện nay, chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận tất cả các chủ đề từng nằm trong chương trình nghị sự song phương", ông Rudenko nói.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản ngày 24/10, Thủ tướng Takaichi khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục hướng tới việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nga, bất chấp quan hệ song phương gặp nhiều khó khăn.

Nga và Nhật Bản đã nỗ lực đàm phán về một hiệp ước hòa bình kể từ cuối Thế chiến II, nhưng trở ngại chính vẫn là tranh chấp chủ quyền đối với phần phía nam quần đảo Kuril. Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022, Nhật Bản đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga, dẫn đến việc Moscow đình chỉ các cuộc đối thoại hòa bình với Tokyo.