Video: CENTCOM

Đoạn video do CENTCOM đăng tải trên mạng xã hội ngày 5/3, mở đầu bằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Mỹ và các đối tác đã phát động Chiến dịch Cơn cuồng nộ dữ dội”.

Chính quyền Trump khẳng định quân đội Mỹ đang tiến hành “chiến dịch không kích nguy hiểm nhất, phức tạp nhất và chính xác nhất trong lịch sử”.

“Chiến dịch chưa từng có tiền lệ này nhằm loại bỏ khả năng đe dọa người Mỹ của Iran như họ đã làm trong gần nửa thế kỷ qua”, nhà chức trách Mỹ giải thích, đồng thời cho biết các lực lượng Washington đang đánh chìm toàn bộ Hải quân Iran.

Theo hãng tin CNN, đoạn video dường như bao gồm nhiều hình ảnh về các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào các mục tiêu thuộc Iran.

Mỹ đã phối hợp với Israel phát động các chiến dịch quân sự chống lại quốc gia Hồi giáo từ ngày 28/2. Tehran ngay lập tức đáp trả bằng các vụ tập kích vào các mục tiêu Israel và hàng loạt căn cứ quân sự của Mỹ ở nhiều nước Trung Đông.

Một số nước Vùng Vịnh có quân đồn trú Mỹ đã phải đối mặt với những cuộc tấn công trả đũa của Iran, cảnh báo đang cân nhắc biện pháp đối phó. Diễn biến đánh dấu xung đột leo thang và lan rộng.

Đoạn video của CENTCOM kết thúc bằng phát biểu của ông Trump: “Các hoạt động chiến đấu vẫn đang tiếp diễn với toàn bộ sức mạnh và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các mục tiêu của chúng tôi được hoàn thành”.

Nhà chức trách Iran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về video nói trên.